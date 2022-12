Il programma di oggi prevede allenamento ad Appiano Gentile alle 11.30 e poi, alle 17, partenza in direzione Malta. Nell'isola, l'Inter resterà fino al 9 dicembre, disputando due amichevoli in vista del ritorno della Serie A: domani contro il Gzira United (squadra locale) e mercoledì 7 contro il Salisburgo, sempre alle ore 18. "Non partiranno gli infortunati D'Ambrosio e Darmian, che continueranno a lavorare alla Pinetina dove saranno raggiunti in settimana da Correa, Onana e Lukaku.