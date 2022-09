La situazione legata al nuovo stadio è uno degli argomenti di attualità per Inter e Milan, che secondo Tuttosport "potrebbero valutare anche altre zone oltre all’area ex Falck di Sesto San Giovanni per il nuovo stadio, nel caso in cui non andasse in porto la realizzazione della Cattedrale a fianco di San Siro che verrebbe abbattuto". Come spiega il quotidiano, "sarebbero al vaglio dei club anche altri siti".