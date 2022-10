In assenza di chiarimenti e presentazioni sulla sfida di oggi pomeriggio contro il Sassuolo, l'ipotesi più gettonata circa la scelta di Simone Inzaghi in merito alle titolarità di Reggio Emilia è "che quest’oggi Handanovic venga nuovamente schierato tra i titolari dell’Inter". Lo sloveno - secondo Tuttosport - sarà il "guardiano della porta nerazzurra col Sassuolo e per le prossime gare in Serie A - almeno sino alla sosta per il mondiale in Qatar - e con Onana che invece continuerà ad essere 'il numero 1' in Champions League".