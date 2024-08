Giudizio molto netto da parte di Tuttosport dopo la partita persa ieri contro l'Al-Ittihad. Nessun promosso, secondo il quotidiano, e sei bocciati su tutti. In primis Alessandro Bastoni: serata no, "testa in ferie", sul primo gol non tiene le misure lasciando Diaby in gioco e sul raddoppio sbaglia il passaggio che dà il via al gol.

Il secondo bocciato è Thuram, con Taremi e Arnautovic ai box, mette minuti nelle gambe ma deve ancora lavorare tanto a livello di condizione. Tra i nomi che hanno vissuto una brutta serata c'è anche Correa, che all'uscita viene anche fischiato dal pubblico. A centrocampo Frattesi, di cui a conti fatti si fatica a ricordare qualcosa di pericoloso, e Barella, meno pulito del solito nelle giocate. Infine Acerbi, che come il già citato Bastoni fatica su Diaby. Manca un po' di condizione.