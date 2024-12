L'introduzione del Mondiale per club ha cambiato anche il mercato estivo. Come sottolinea oggi Tuttosport, infatti, ci sarà una finestra dal 1° al 10 giugno. Per la competizione, la Fifa ha previsto che le squadre possano convocare fino a un massimo di 50 giocatori in pre-convocazione, scremando poi fino a una lista ufficiale di minimo 26 e massimo 35 tesserati.

Dal 27 giugno al 3 luglio potranno essere apportate inoltre fino a sei variazioni, sempre nel limite comprensivo dei 35 di cui sopra.