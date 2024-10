Henrikh Mkhitaryan sta gradualmente tornando ai suoi standard. Come riporta Tuttosport, dopo un avvio in chiaroscuro il giocatore ha già totalizzato 620' in campo, recuperi esclusi, con sette gare su sette da titolare in campionato.

Escluso Sommer, Acerbi e Bastoni è il più presente, ma gli altri tre coprono meno campo per ragioni di ruolo. Da sottolineare che Mkhitaryan ha 35 anni e che lo scorso anno ha giocato 46 partite di cui 44 dal 1'.