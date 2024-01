Più che il mercato di gennaio, l'Inter sta seguendo molto (come spiega Tuttosport) il mercato del futuro prossimo. Il rinnovo di Lautaro, i discorsi ormai avanzati con Taremi e Zielinski.

L'iraniano, conferma il quotidiano, svolgerà le visite mediche a Coppa d'Asia terminata. Per il polacco non si è ancora a questo punto ma ci sarebbe da stupirsi se non dovesse diventare nerazzurro. Da capire invece quale sarà il destino di Valentin Carboni. Potrebbe essere usato per sistemare le casse, ma dipenderà anche dalla situazione societaria in divenire. Con Zhang ancora al timone la politica societaria non cambierebbe, servirebbe comunque un sacrificio di un big e potrebbe essere Dumfries.

Gli unici ritocchi previsti, al di là di quanto già detto, sono quelli appunto nel reparto esterni e tra i portieri, dove andrà eventualmente riscattato Audero oppure preso un altro elemento (Musso ha costi simili ed è un vecchio pallino di Ausilio).