Potrebbero essere fissate già per settimana prossima le visite mediche di Josep Martinez, avviato a diventare il nuovo portiere dell'Inter. L'estremo difensore passerà ai nerazzurri, come riporta oggi anche Tuttosport, per 13,5 milioni più 2 di bonus. Guadagnerà 1,5 milioni a salire per un contratto di cinque anni.

Con lui sono già stati acquistati Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Lo spagnolo e l'iraniano dovrebbero essere presenti fin dal 13 luglio, giorno di inizio ritiro, ad Appiano Gentile. Solo pochi giorni dopo, tra il 16 e il 17, dovrebbe arrivare anche il centrocampista polacco, già eliminato dagli Europei.

Inzaghi avrà quindi subito tre volti nuovi in gruppo che potranno lavorare immediatamente per comprendere le direttive dell'allenatore.