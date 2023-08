Le ragioni economiche tengono ancora in piedi, almeno nella testa della Juventus, lo scambio Lukaku-Vlahovic. Il serbo arriverà progressivamente fino a 12,5 milioni di euro netti a stagione. Lukaku, grazie al Decreto Crescita, peserebbe 16 al lordo e con il conguaglio da 40 milioni richiesto al Chelsea (come spiega oggi Tuttosport) i conti tornerebbero.

Dopo un pari e una sconfitta nelle prime due, il Chelsea tornerà in campo in casa contro il Luton. "Qualora anche in questo caso non arrivasse la prima vittoria della stagione ecco che la questione Lukaku tornerebbe ad assumere una importanza primaria all’interno della società - riporta il quotidiano - Nel frattempo le sirene arabe si sono di fatto spente visto che il club che lo cercava ha preso Mitrovic mentre i rumors della Roma sono durati il tempo di una farfalla".