Ci sono anche Handanovic e Brozovic nella comitiva che ha raggiunto l'Arabia Saudita, dove l'Inter si giocherà la Supercoppa Italiana contro il Milan. Poche le chance di recuperarli, come riporta oggi Tuttosport, mentre ce n'è qualcuna in più di vedere in campo Lukaku, che oggi dovrebbe allenarsi con i compagni di squadra per poi presentarsi almeno in panchina.