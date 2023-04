Il belga ha sbagliato diversi gol di recente in campionato, alcuni solo davanti alla porta sguarnita. In Champions League ha segnato il gol col Porto che ha portato la squadra ai quarti e ha replicato col rigore di Lisbona . E anche in nazionale, fuori dal contenitore del campionato, ha segnato quattro volte in due gare.

C'è un trio di giocatori che cambia completamente volto tra Serie A e Champions League , una specie di cartina di tornasole di quello che in generale è stata spesso l' Inter quest'anno. Tuttosport li individua in Romelu Lukaku, André Onana e Denzel Dumfries .

Onana ha avuto magari meno alti e bassi in A, ma veniva da un gol preso contro la Salernitana per una traiettoria pazza di Candreva. In Champions League è stato insuperabile, sei clean sheets e parate determinanti sia contro il Porto che contro il Benfica.

Infine Dumfries, che dopo il Mondiale ha perso il ruolo del titolare ma lo ha ritrovato con l'arretramento di Darmian. Anche lui, contro Porto e Benfica, è stato protagonista salvando due reti sulla linea, una per avversaria. "Magari non basterà a riportare la sua valutazione di mercato intorno ai 50 milioni, ma almeno ha contribuito in maniera differente a farne guadagnare altri al proprio club", chiosa il quotidiano.