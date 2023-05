Ora che l'Inter è arrivata in finale di Champions League, per Romelu Lukaku parte la missione per esserci dal 1'. Il belga va centellinato dopo il lungo stop della prima parte di stagione, da qui - si legge su Tuttosport - l'idea di renderlo intercambiabile con Dzeko. "Prima di Istanbul però il calendario spianerà e l’Inter avrà soprattutto una settimana intera per preparare l’atto conclusivo di Champions e della stagione. Obiettivo del centravanti è mettere un “tarlo” nella mente di Inzaghi che finora ha sempre scelto la coppia Dzeko-Lautaro", si legge.

In campionato le cose sono tornate a posto quando Lukaku ha preso ritmo, con gol e assist distribuiti un po' ovunque. "Prestazioni che hanno dato linfa alla convinzione, da parte di Inzaghi, che l’Inter - se vorrà dare l’assalto al prossimo scudetto - dovrà ripartire dal suo totem (il quale è disposto a ridursi l’ingaggio pur di facilitare il prestito bis dal Chelsea). Per pensare al futuro c’è tempo, perché lo stesso Inzaghi e Lukaku sono fortissimamente concentrati sulle prossime settimane".