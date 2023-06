Ammonta a 58 milioni di euro l'anno la cifra messa sul piatto dall'Al-Hilal per provare a convincere Romelu Lukaku a trasferirsi in Arabia. Proposta rigettata dal giocatore belga, come sottolinea anche Tuttosport. "Atteggiamento che ha reso ancor più profondo il fosso che lo divide dal Chelsea, dove quasi tutti gli esuberi si sono già accasati", come sottolinea il quotidiano.

Romelu vuole l'Inter, ma ora serve che il club faccia un passo in avanti. Con l'addio di Onana si finanzierà l'operazione, grazie alla quale Lukaku guadagnerà comunque un ingaggio importante per i parametri italiani, ma che ammonta a 50 milioni in meno ogni anno rispetto a quanto guadagnerebbe in Arabia e poco più della metà dello stipendio garantitogli dal Chelsea. "I prossimi dieci giorni saranno decisivi - si legge -. Già settimana prossima è atteso un nuovo contatto tra Ausilio e il Chelsea per riaprire il canale diplomatico: il giocatore vuole prepararsi bene fisicamente per la prossima stagione, mentre Simone Inzaghi ha individuato il suo ritorno alla Pinetina come condizione necessaria per provare a puntare lo scudetto".