Non c'è solo il difensore mancino nei pensieri degli uomini mercato dell'Inter. Come riporta oggi Tuttosport, proseguono i discorsi con la Sampdoria per Giovanni Leoni, da tempo obiettivo dei nerazzurri. L'idea è acquistarlo e lasciarlo in prestito ai blucerchiati, ma bisogna trovare un punto d'incontro.