Una gara spartiacque per quasi tutti i protagonisti in campo. Questo è il derby di ritorno delle semifinali di Champions League per come lo descrive Tuttosport. Inzaghi si affiderà ai titolarissimi, Pioli dovrebbe schierare Thiaw per Kjaer e Brahim Diaz da trequartista, ma soprattutto Rafael Leao. "Soltanto il campo però dirà quale versione del portoghese si presenterà a San Siro: è ancora fresco il ricordo della prestazione sottotono di Osimhen proprio contro il Milan in Champions.

Il nigeriano riuscì a trovare comunque la via del gol prima del gong, ma per tutti i novanta minuti era sembrato una controfigura rispetto allo straordinario centravanti che aveva brillato in stagione. Per tipologia di infortunio, facile pensare che Leao, almeno inizialmente, possa giocare “sulle uova” con l’obiettivo di capire quali risposte arrivino dal suo corpo. Di certo l’Inter non preparerà gabbie per il portoghese, su cui - come nelle precedenti stracittadine - i nerazzurri difenderanno con raddoppi provati e riprovati in allenamento".