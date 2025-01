Il derby di Milano sarà anche una sfida nella sfida tra due giocatori in cerca di rivalsa, dopo un periodo non facilissimo in campo. Da un lato, si legge su Tuttosport, Lautaro Martinez e dall'altra Theo Hernandez.

L'argentino è tornato a segnare contro il Cagliari, ma poi ha mancato diverse occasioni contro l'Atalanta. Questo nonostante i compagni lo abbiano spesso cercato per mandarlo a bersaglio. In carriera ha segnato otto volte al Milan, numero di buon auspicio in vista di stasera.

Dall'altra parte è una stagione tra le più complicate in carriera anche per Theo Hernandez, il cui rendimento è risultato scadente nell'ultimo anno e mezzo per varie questioni (quella contrattuali e vicende extra-campo). Troverà di fronte Dumfries, con cui spesso ha avuto dei feroci duelli. Arrivano in condizioni molto diverse, visto che l'olandese ha appena deciso la semifinale di Supercoppa contro l'Atalanta con una doppietta.