Come si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, l'Udinese sogna il bis a San Siro, dove poco più di un mese fa giocò uno scherzetto al Milan grazie al blitz su rigore di Roberto Pereyra. Quella fu la prima gioia al ritorno sulla panchina dei friulani di Gabriele Cioffi, che ieri in conferenza stampa ha inquadrato così il match di stasera contro la capolista Inter: "Sono convinto che pur preparando la partita in maniera perfetta, l’Inter riuscirà a trovare imperfezioni, basta un passaggio sbagliato - ha sottolineato -. Dovremo lavorare tantissimo di squadra cercando di approfittare delle poche occasioni che ci concederanno.

Ma non partiamo battuti, andiamo a giocarcela con la paura sana di non volerle prendere e che ci potrebbe far tornare a Udine con dei punti".