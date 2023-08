E' positivo il bilancio della tournée in terra nipponica per l'Inter. Secondo quanto analizzato oggi da Tuttosport, le note più liete arrivano da Frattesi, un gol all'Al-Nassr e due assist contro il PSG. "Sembra essere un tesserato del club di Viale della Liberazione di lungo corso", sottolinea il quotidiano.

Pollice in su anche per Cuadrado, che potrebbe presto scalzare Dumfries, mentre Bisseck e Thuram hanno fatto intravedere ottime doti ma con un impatto per ora minore. Positive anche le prestazioni Filip Stankovic.