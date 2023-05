Ha fatto abbastanza discutere la scelta di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, di affidare la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter a Massimiliano Irrati, arbitro della sezione di Pistoia ma nato a Firenze. Come scrive Tuttosport, si tratta di un'ulteriore spinta che l'AIA vuole fare verso il superamento del concetto di territorialità. "D’altronde il 4 gennaio fu scelto Sozza, nato a Milano e della sezione di Seregno per Inter-Napoli, allora match scudetto. E fu il migliore in campo", scrive il quotidiano.