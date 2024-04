Intervenuto su Rai Gr Parlamento, nel corso di una puntata di 'La Politica nel pallone', il grande tifoso dell'Inter Paolo Bonolis ha commentato la straordinaria stagione dell'Inter di Simone Inzaghi, cosiddetto 'il demone di Piacenza', a suo avviso emblema di questa cavalcata scudetto.

Chi sarà l’uomo simbolo dell’Inter 2024-25?

"Il demone di Piacenza, il nostro allenatore (Simone Inzaghi ndr): sa tessere, è un abile merlettaio, sa lavorare bene con i tessuti pregiati che gli vengono messi a disposizione".

Sul capitano Lautaro Martinez, capocannoniere dell’Inter della seconda stella:

"Sa far gol e se non fa gol, fa girare la squadra. Se non riesce a fare le due cose, infonde un coraggio e un impeto costante in campo e nello spogliatoio. Ha la caratteristica principale del capitano".

Sono tanti i meriti della dirigenza nello Scudetto appena vinto:

"Marotta, Baccin e Ausilio lavorano con la stessa idea di mente alveare, che lega la squadra e la società. Loro tre, in accordo col presidente, hanno portato sistematicamente delle idee brillanti nel mercato".