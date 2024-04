"Tantissime emozioni, una giornata fantastica da quando siamo scesi in campo. Vedere tutte quelle persone allo stadio arrivare fino qui in Duomo è stato veramente emozionante e ci rende orgogliosi". Così Matteo Darmian festeggia ai microfoni di Inter Tv la vittoria del campionato.

"Il gol non è la mia specialità, ma ogni tanto lo zampino lo metto - prosegue -. Sono contento di aver contribuito a questo fantastico obiettivo e di aver dato una mano alla squadra a portare a casa il tricolore. Inzaghi ci ha trasmesso le sue idee e la tranquillità anche nei momenti in cui c'era un po' più di pressione. Oltre ad essere un grande allenatore è una grande persona a cui vogliamo bene ed è giusto che noi e lui ci togliamo queste soddisfazioni. E' l'Inter più matura in cui ho giocato? Forse sì, ma questo è frutto di un percorso lungo, fatto di momenti positivi e alcuni negativi che ci hanno dato la consapevolezza di essere forti e lo abbiamo dimostrato sul campo".