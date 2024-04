"Scudetto Dump" scrive un rilassato e felicissimo Benjamin Pavard, al settimo cielo per il secondo trofeo conquistato con la sua Inter, squadra che il francese ha fortemente voluto la scorsa estate conquistando immediatamente il cuore dei tifosi che, non a caso, lo hanno appellato 'Benji l'interista'. Appellativo che l'ex Bayern Monaco onora quotidianamente come dimostra anche questa volta, all'indomani della festa scudetto che come ammette sui social "non dimenticherà mai". Ammissione che colora ulteriormente di nerazzurro citando un passo di uno dei cori più celebri della Beneamata: "Èèèèè per la gente cheeeee ammaaaaa soltanto te. Una festa incredibile, non me la scorderò mai".