Kristjan Asllani interviene ai microfoni di DAZN per parlare della festa Scudetto dell'Inter con una Piazza Duomo che ha offerto uno spettacolo da brividi.

Ti aspettavi tutto questo affetto?

"Sinceramente no, ho la testa che mi fa malissimo tra cori e canzoni. Però siamo contenti di vedere i tifosi così felici, fa onore a tutti".

Hai fatto una scelta fortissima quest'anno: ti sei trovato Brozovic e Calhanoglu davanti ma sei rimasto. Poteva essere più facile chiedere un prestito, confermi che quella di rimanere è stata la scelta migliore per la tua carriera?

"Già la scorsa stagione avevo deciso di rimanere, poi c'è stata la cessione di Brozo ed era un altro motivo per restare. Poi sapevo di avere un giocatore fortissimo come Hakan davanti, guardandolo ogni giorno in allenamento sono cresciuto tantissimo. Quest'anno si è instaurato un bellissimo rapporto, mi parla tanto dentro e fuori dal campo. Ringrazio lui come tutta la squadra, sono tutti umili ed è una cosa importante".

Chi ha trascinato la squadra nella festa?

"Ce ne sono tanti, ma forse i tre davanti ovvero Lautaro, Dimarco e Barella. Però ci sono diversi pazzi scatenati come Davide Frattesi, tra lui e Marko Arnautovic prendo una marea di botte; non vedo l'ora finisca per godermi 25 giorni di vacanza. Reagire? Con Arnautovic non mi permetto, è veramente grosso...".