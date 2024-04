Inter-Torino vista dalla parte granata non è una gran domenica. Secondo Tuttosport il Toro fa da comparsa e spegne le proprie ambizioni europee nel modo più triste. E' vero che resta in dieci per tutto il secondo tempo, ma nel primo tempo non ha mai affondato davanti a un'Inter dal ritmo compassato. Era lecito aspettarsi una prestazione di carattere, rabbia e cuore dopo lo 0-0 col Frosinone.

Il decimo posto, secondo il quotidiano, sarebbe un fallimento. Questo riconoscendo, da parte del quotidiano, che Inzaghi teneva eccome a vincere la partita e lo ha dimostrato schierando tutti i titolari a disposizione. Per il Torino, però, si è di nuovo all'anno zero.