Carlo Pacifici, presidente dell'AIA, ha commentato con soddisfazione la direzione di gara da parte di una terna totalmente femminile in occasione di Inter-Torino: "Quella di ieri è stata una giornata che abbiamo vissuto con particolare emozione. Per la prima volta nella storia, una partita di Serie A è stata infatti diretta da una terna interamente femminile. Vedere scendere in campo Maria Sole Ferrieri Caputi, Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti ha infatti costituito un momento importante nel percorso che il movimento arbitrale femminile sta compiendo all'interno dell'AIA".

Pacifici prosegue nella propria disamina: "Le nostre tre associate, oltre ad aver ormai consolidato il proprio ruolo all'interno dell'organico della CAN, si stanno distinguendo anche a livello internazionale con la partecipazione a competizioni di prestigio. Per questo la loro designazione in terna per una partita del massimo campionato nazionale, ha rappresentato un passaggio significativo nel riconoscimento del lavoro svolto. Il valore e la qualità di arbitri e assistenti donne è ormai sotto gli occhi di tutti. Insieme a Maria Sole, Francesca e Tiziana ci sono tante colleghe, arbitri e assistenti, che operano a livello nazionale, alcune delle quali hanno partecipato nei giorni scorsi a Coverciano al raduno degli arbitri di Serie A".