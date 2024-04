E' filato tutto abbastanza liscio ieri a Milano, durante la lunga parata scudetto dell'Inter, che ha paralizzato la città dalle 16 fino a notte inoltrata. "C’era preoccupazione per così tanta gente in piazza Duomo per la festa dell’Inter, ma abbiamo una Prefettura e una Questura che qui a Milano lavora molto bene. Lo abbiamo visto il 25 aprile, li io c’ero, mentre ieri sono stato in casa. Non è stata facile neanche la partenza, ci sono stati momenti delicati ma hanno lavorato estremamente bene", ha sottolineato Beppe Sala, sindaco di Milano, a margine della commemorazione per Sergio Ramelli.

In seguito, Sala ha parlato dell’invito esteso all'Inter a Palazzo Marino per la consegna dell'Ambrogino d'oro dopo la conquista dello scudetto della seconda stella: "Al momento non c’è nessun aggiornamento. Preferivo ovviamente lasciarli tranquilli da questo punto di vista però mi sono sentito con i vertici e anche con il presidente Zhang dalla Cina e quindi adesso ci metteremo lì. Invito al Milan? Hanno tre anni. Se si spicciano un po’, posso essere il sindaco che dà due volte l’Ambrogino per la seconda stella", ha detto scherzando il primo cittadino del capoluogo lombardo.