Ancora un'annata falcidiata dai problemi fisici per Stefano Sensi che con la sua Inter non è riuscito ad esprimere la qualità di cui dispone come fatto in quell'ormai lontano 2019 quando aveva meravigliosamente conquistato i tifosi con classe, eleganza e tecnica fuori dal comune. Pochissimo spazio in campo per lui in questa cavalcata verso la seconda stella che non ha però sottratto all'ex Sassuolo amore e trasporto verso i colori nerazzurri e verso i compagni come ci tiene a sottolineare lo stesso giocatore sui social, dove si lascia andare a parole piene di sentimento: "Ieri abbiamo urlato, abbiamo cantato, abbiamo saltato e ci siamo goduti fino in fondo questo traguardo. Volevo ringraziarvi uno ad uno per le emozioni che ci avete fatto vivere ma soprattutto volevo ringraziarvi per il sostegno e l’amore che mi avete avete sempre trasmesso soprattutto nei momenti più bui. Mi avete sempre dato la forza di credere in me stesso. Un grazie immenso, siete parte del mio cuore. Vi voglio bene" si legge nella lettera a cuore aperto pubblicata su Instagram. Post nel quale il centrocampista di Urbino è stato inondato da centinaia di commenti d'affetto da parte dei tifosi nerazzurri.

