Anche un grande ex della storia nerazzurra come Youri Djorkaeff tesse le lodi di Marcus Thuram dopo questa prima stagione all’Inter. Intervistato da TF1 per ‘Téléfoot’, Djorkaeff esprime una convinzione: “Marcus si ritaglierà un posto speciale nel cuore degli interisti e dei tifosi di tutta Italia. Ha anche la capacità come Olivier Giroud di far giocare i compagni, oggi la punta della Nazionale francese tipo deve avere questa qualità di far giocare quelli che arrivano da dietro come Antoine Griezmann e Kylian Mbappé”.