Il presidente nerazzurro Steven Zhang, assente ieri dai festeggiamenti a Milano, ha voluto esprimere la propria gioia attraverso i social network. Una foto della squadra affacciata su piazza Duomo, con la scritta "Campioni" e le due stelle. "Grazie a tutti", ha scritto Zhang su Instagram in una storia. In attesa di poter tornare in Italia per abbracciare squadra e tifosi.