Presente, ovviamente e come da programma, sulla terrazza del Duomo insieme alla squadra Campione d'Italia, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ha espresso la sua gioia per la seconda stella conquistata dai nerazzurri ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito le sue parole:

L'emozione della vittoria di un dirigente tifoso del club per cui lavora, espressa tutta nelle parole di ieri sera: "Sono un tifoso interista e questo è un momento che mi porterò nel cuore per sempre. Dopo tanti anni di duro lavoro questa è una grande soddisfazione per noi e per tutto il popolo nerazzurro".

