Trofeo speciale, lo scudetto conquistato, per Kristjan Asllani che al primo anno di Inter ha sollevato una Supercoppa e un Tricolore. Soprattutto quest'ultimo, desiderio di ogni calciatore che nel caso dell'ex Empoli vale un'emozione maggiorata considerata la fede nerazzurra che l'italoalbanese ha sempre nutrito come lo stesso centrocampista ammette a Sportmediaset: "Per me vale doppio, devo dirlo, perché sono tifoso dell’Inter" ha detto direttamente da Piazza Duomo durante i festeggiamenti di ieri sera: "Quindi vincere il primo trofeo con questa maglia è un effetto incredibile. Se me l’avessero detto da piccolo non ci avrei mai creduto però è successo e sono contentissimo" ha chiosato.