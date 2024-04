«Grazie ragazzi, grazie a tutti. Siete stati importantissimi per noi, questo scudetto è anche vostro. Siete stati il giocatore in più. Voglio ringraziare tutti i compagni, i dirigenti, le famiglie. Ora è il momento di goderci tutto questo. Stanotte non dorme nessuno». Così Lautaro Martinez ha arringato la folla ieri in piazza Duomo, verso la fine della grande festa per la seconda stella.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, la prima stagione sta per chiudersi col record stagionale di centri in A, essendo già arrivato a 23, e col titolo di capocannoniere che al momento è ancora nelle mani dell'argentino nonostante sia fermo al 28 febbraio scorso. Tra l'altro Lautaro è anche a 26 complessivi in stagione, a -2 dal record personale in una sola annata che è di 28. Nel frattempo i 111 milioni di euro che una volta sono stati la clausola rescissoria nel suo contratto potrebbero benissimo essere oggi la sua valutazione reale.

Quest'anno ha già alzato la Supercoppa Italiana e alzerà anche il trofeo dello Scudetto. Nel suo primo anno da capitano designato e dopo essere passato (come partner d'attacco) da Lukaku a Thuram riuscendo a trovarsi ancora meglio. Lasciando il rigore di ieri a Calhanoglu ha dimostrato ulteriormente la grande maturità raggiunta. Futuro? L'Inter vuole chiudere la questione rinnovo prima della Coppa America. A breve ci sarà un nuovo incontro con l'agente.