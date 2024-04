Ray-Ban e sorrisone. È questa l'immagine tipo di Carlos Augusto il Campione d'Italia che al suo primo anno di Inter è già sul tetto d'Italia. L'ex Monza scatenato, così come il resto dei compagni, sul bus che ha attraversato Milano per la parata-scudetto non ha dubbi: quello di ieri è stato "un giorno che passerà alla storia".

