Sui circa 350 mila tifosi interisti che tra percorso dei due pullman e attesa in Piazza Duomo hanno partecipato alla mastodontica festa Scudetto dell'Inter, si registra una quarantina di malori per fortuna non gravi. È questo il bilancio dell’ordine pubblico dopo la parata che ha invaso molte strade di Milano ma non ha provocato alcun incidente.