Come ampiamente annunciato dai giornali in mattinata, la Procura della FIGC ha aperto un fascicolo sui comportamenti dei giocatori nerazzurri durante la festa per il ventesimo scudetto: nel mirino, ricorda la Gazzetta dello Sport, c'è in particolare lo striscione esposto da Denzel Dumfries, che ha raccolto dai tifosi un due aste raffigurante lui che tiene al guinzaglio un cane con impresso il volto del difensore del Milan Theo Hernandez. Già ieri sera Giuseppe Chinè aveva iniziato ad acquisire video e immagini di quanto accaduto e oggi ha deciso di procedere, perfettamente in linea con i precedenti simili del recente passato.

All'olandese viene contestato l'art. 4 del Codice di giustizia sportiva che obbliga i tesserati al rispetto di "lealtà, correttezza e probità" in ambito sportivo. L'esito del caso, comunque, appare già scritto, con un patteggiamento arriverà una multa di cui resta da definire l'entità.

