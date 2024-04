Cosa serve all'Inter campione d'Italia per migliorarsi nella prossima stagione? La domanda, formulata da Fabio Caressa al tavolo di Sky Calcio Club, ha ricevuto questa risposta da parte di Beppe Bergomi: "Secondo me, l'Inter deve prendere un difensore veloce e un'altra punta diversa da quelle che ci sono in rosa. Sanchez andrà via, poi non so cosa faranno con Arnautovic, io comunque farei un investimento nel reparto avanzato - le parole dello Zio -. In rosa, fanno il gioco delle coppie e sono tutti accoppiati, ma in mezzo al campo uno di struttura lo prenderei, questo è un mio pallino. Quello che so io è che se hanno la possibilità vanno su un attaccante giovane, da far crescere, di prospettiva. E poi, secondo me, si muoveranno anche per un difensore. Zielinski e Taremi? Arrivano, sì".

