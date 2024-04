Secondo Gianpaolo Calvarese, non è da espulsione l'intervento di Tameze che ha portato al rosso durante Inter-Torino di ieri. "Ci sono elementi - scrive l'ex arbitro su Tuttosport - che fanno propendere l’arbitra per l’ammonizione: la direzione del pallone (che non va verso la porta ma verso l’esterno), la presenza di un altro difensore che non è tagliato fuori (Lovato). Episodio da campo, e come tale valutato, appunto sul campo, correttamente: per questo non si spiega l’intervento del Var Aleandro Di Paolo, del tutto incoerente con la soglia prescritta dal protocollo".