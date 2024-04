Celebrato lo scudetto della seconda stella, i pensieri della dirigenza ora sono tutti rivolti all'Inter che sarà. Non ci saranno grandi ritocchi, come confermato da Beppe Marotta e Piero Ausilio in coro in queste settimane, anche perché il più del lavoro è già stato fatto con i colpi Piotr Zielinski e Mehdi Taremi già messi a segno a parametro zero. Una strategia che Paolo Di Canio sposa in pieno: "Marotta ha detto una cosa interessante che condivido parlando di non dover fare grandi cose in estate - le parole dell'ex attaccante a Sky Sport - . Il gioco dell'Inter ormai è collaudato grazie a Inzaghi, ma deve consolidarsi in Champions League".