Giornata memorabile quella di ieri per gli interisti ma anche per la città di Milano, tinta totalmente coi colori della Beneamata. Fiumi di nero e di azzurro, appunto, che scorrevano per le vie del capoluogo meneghino, assediato da centinaia di migliaia di tifosi del Biscione accorsi a festeggiare la storica seconda stella conquistata dalla squadra di Simone Inzaghi. Un quadretto che ha emozionato tutti gli amanti del calcio, eccezion fatta - comprensibilmente - per i tifosi del Milan, costretti ad assistere inermi ad una festa dolorosa da digerire.

Ad emozionarsi sono anche i protagonisti di questa incredibile cavalcata portata a compimento dall'Inter, tra i quali Matteo Darmian che sui social sottolinea: "Quanto sei bella Milano". Post social sotto il quale arriva il commento del vice-presidente del club di Viale della Liberazione, Javier Zanetti che elogia l'esterno numero 36: "Solo una parola, Esempio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!