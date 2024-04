Hakan Calhanoglu ha messo lo zampino ieri sulla vittoria contro il Torino che ha dato il via alla festa Scudetto dell'Inter. Arrivato in Italia via Milan, il centrocampista turco ha trovato poi la sua consacrazione in nerazzurro, dove è diventato un idolo. E oggi festeggia così lo Scudetto vinto battendo proprio la sua ex squadra:

"Siamo una famiglia. Questo è un giorno da ricordare e non dimenticherò mai le emozioni che ho provato. Interisti, continuate a festeggiare perché questo Scudetto è per voi", le sue parole.