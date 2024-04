Nel corso di 'OpenVAR' viene analizzato l'episodio dell'espulsione di Adrien Tameze nel corso di Inter-Torino, decretata dall'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi dopo on-field review. Mauro Tonolini, componente della CAN, spiega perché alla fine la decisione presa è stata corretta: "Per noi è un chiaro rosso perché ci sono tutti i parametri che configurano la DOGSO: Mkhitaryan è in possesso del pallone, la direzione dell'azione è verso la porta anche se è vero che diverge leggermente verso destra, non ci sono altri difendenti che possono intervenire e siamo a ridosso dell'area".