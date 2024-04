Il Corriere dello Sport di lunedì 29 aprile dedica spazio in taglio alto all'Inter e alla festa di ieri sera per lo Scudetto: "Inter, è lì la festa. Trionfo per la seconda stella. Inzaghi domina anche col Toro in 10, poi i campioni sfilano in città. Striscione su Theo: bufera su Dumfries".