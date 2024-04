Intervistato da Sky Sport, il noto tifoso dell'Inter, Luciano Ligabue ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria della seconda stella conquistata dalla squadra di Simone Inzaghi: "Non siamo così abituati a vincere scudetti con un calcio così bello. Nel DNA dell'Inter c'è il calcio di rimessa, come con la Grande Inter di Herrera o nell'anno del Triplete. Quando vinci uno Scudetto vincendo a Bologna coi due braccetti che fanno uno cross e l'altro gol e senza lasciare riferimenti, vuol dire che è cambiato qualcosa. Vincere il campionato con così tanto anticipo è un piacere, anche per come è stato vinto: un campionato dominato col bel gioco, il sentimento è questo".