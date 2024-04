Un capitano innamorato del suo popolo. Si è presentato così Lautaro Martinez dalla terrazza di Piazza Duomo: braccia al cielo ed emozione sgorgante dinnanzi ad una folla di nerazzurri che urlavano il suo nome e dei compagni. All'indomani dalla grande e immensa festa scudetto che ha coinvolto una città intera, l'argentino ricalca quanto detto dal palco ieri sera: "Grazie tifosi per essere stati sempre al nostro fianco nei momenti difficili e complicati, siete sempre stati l’uomo in più e per noi è stato ed è fondamentale. Ora è il momento della felicità. Godetevi questo scudetto, questa seconda stella, perché l’avete vinta e ve la siete meritata come noi. Vi abbraccio tutti. Vi amo" ha scritto su Instagram il Toro.

