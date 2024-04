Entrato presto nel cuore degli interisti, colmando il vuoto lasciato da Romelu Lukaku, Marcus Thuram è il giocatore che, di fatto, ha dato una marcia in più alla squadra di Simone Inzaghi nell'entusiasmante cavalcata scudetto, nella quale si è tolto anche lo sfizio di segnare il gol ai cugini del Milan che ha regalato matematicamente la seconda stella.

Ieri, il francese è stato uno dei più acclamati dai tifosi durante la parata tricolore per le vie di Milano, un affetto che Tikus ha sentito sulla sua pelle: "Ricordi per sempre - ha scritto su Instagram l'ex Gladbach ripensando all'incredibile giornata di ieri -. Milano è nerazzurra, Italia è nerazzurra". Poi la firma finale: "Grazie per tutto, sinceramente il vostro fresco di zona".

