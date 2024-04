In attesa dell'arrivo dei due pullman scoperti con a bordo la squadra e lo staff tecnico, nel pieno della parata per la vittoria dello Scudetto della seconda stella, alcuni tifosi interisti hanno espresso ai microfoni di FcInterNews.it la propria gioia e soddisfazione per quanto i nerazzurri hanno realizzato in questa stagione. A seguire le immagini.