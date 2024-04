Il meritato riposo. Per aver vinto il campionato, ma pure per aver festeggiato come non mai uno Scudetto tanto bello, quanto meritato. Simone Inzaghi ha concesso ha due giorni e mezzo di riposo ai suoi calciatori. La ripresa degli allenamenti - come appurato da FcInterNews - è stata fissata per mercoledì pomeriggio.