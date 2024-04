Questa sera contro il Cagliari, l'Inter, in caso di vittoria, "conquisterebbe il diritto al match-point tricolore da giocare nel derby tra otto giorni e diventerebbe la prima squadra a totalizzare 85 punti dopo 32 giornate". Con questa premessa Tuttosport apre la domenica calcistica odierna degli interisti, sempre più trepidanti di arrivare all'obiettivo.

Simone Inzaghi, come il resto dei nerazzurri, freme e "continua a chiedere massima determinazione ai suoi calciatori nonostante i 14 punti di vantaggio". Non a caso il piacentino ha tenuto la squadra in ritiro alla Pinetina, come accaduto prima di Salernitana ed Empoli, per evitare il rischio di un calo di tensione che ad Appiano Gentile non avverrebbe. Atto preventivo, quello dell'allenatore nerazzurro, che tiene conto anche dell'ottimo momento di forma della squadra di Ranieri.

Per la sfida contro i sardi, arriva inoltre la buona notizia del ritorno di Cuadrado e De Vrij nella lista dei convocati, ai quali però fanno da contraltare le pesanti assenze di Pavard e Lautaro Martinez, entrambi squalificati. Senza il Toro, a secco da gol dal 28 febbraio con l'Atalanta, sarà Thuram il perno dell'attacco nerazzurro che farà coppia con Sanchez o Arnautovic. Il cileno è favorito all'austriaco. "In difesa sarà Bisseck a sostituire Pavard - continua il quotidiano torinese che abbozza un probabile undici -. A centrocampo è diffidato Mkhitaryan. Ma Inzaghi non sembra avere in mente di dosare l’armeno in ottica derby schierando Frattesi, autore del 2-1 decisivo a Udine. Per la maglia dal 1’ resta favorito Mkhitaryan, l’indispensabile per eccellenza nelle gerarchie di Inzaghi".