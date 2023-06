Dalle colonne di Tuttosport arrivano aggiornamenti riguardo all'incontro odierno tra Inzaghi e la dirigenza. "Sul tavolo la programmazione dell’estate (il raduno dovrebbe essere il 10 luglio, mentre il 22 dello stesse mese la squadra partirà per il Giappone) e chiaramente il mercato - si legge nell'articolo in cui si specifica che la campagna acquisti sarà a 'saldo zero' - Non è in scadenza, ma è probabile che Inzaghi e club discutano anche dell’annunciato prolungamento del contratto del tecnico, con la data di fine accordo spostata dal 30 giugno 2024 allo stesso giorno del 2025, con ritocco verso l’alto dello stipendio, oggi intorno ai 5 milioni".

Quanto ai rinnovi, "certi gli addii di Skriniar, Gagliardini e Dalbert" mentre "Handanovic, Cordaz, D'Ambrosio e Dzeko sono in dubbio" e dovrebbe rinnovare De Vrij. Nota la vicenda Lukaku: si rinegozierà il prestito con il Chelsea cercando di non spendere 20 milioni tra prestito e ingaggio), dall'altra parte i londinesi chiederanno quasi certamente Onana. Se si arriverà a 60 milioni "sarà impossibile dire di no" e a quel punto sarebbe corsa a due per la sostituzione tra Vicario dell'Empoli e Mamardashvili del Valencia.

Gli altri obiettivi saranno un difensore al posto di Skriniar, almeno un centrocampista, uno o due esterni e un paio di attaccanti se andranno via Correa e Dzeko. Il sogno è però arrivare a Milinkovic-Savic e se piazzerà Brozovic farà un tentativo.