Dopo la sconfitta nel derby di Milano, Simone Inzaghi sembra intenzionato a mettere mano alla formazione titolare in vista di Udinese-Inter di domani. Secondo Tuttosport, in difesa Bisseck è favorito su Pavard, mentre a centrocampo Frattesi prenderà il posto di Barella e Taremi è in vantaggio su Thuram per affiancare Lautaro Martinez.

Attenzione anche a De Vrij per Acerbi e Zielinski per Mkhitaryan. Le scelte verranno fatto anche considerando gli impegni ravvicinati tra campionato e Champions League, considerando che martedì c'è la Stella Rossa.